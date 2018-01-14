صرح نائب رئيس غرفة الصناعة الاردنية وعضو مجلس الأعمال الجزائري الأردني المهندس فتحي جغيبر، اليوم الأحد، عن سعي اللجنة الجزائرية الأردنية المشتركة التي ستنعقد غدا الاثنين بالجزائر إلى توقيع اتفاقيات وإقامة علاقات شراكة في عدة مجالات اقتصادية في اطار رابح رابح.

وأعرب فتحي جغيبر عن أمله في أن تتوج اللجنة الجزائرية الاردنية المشتركة بتفعيل تطبيق الاتفاقية التي توقيعها في سنة 1997 لإزاحة كل العقبات الجمركية والنقل بين البلدين والتي ستصب في فائدة كلا الطرفين .

كما شدد فتحي جعيبر الي اعادة النضر في الاستثمار بالجزائر الذي تنشط فيه أكثر من 400 مؤسسة أردنية

وبلغت الصادرات الأردنية إلى الجزائر خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2017 22.5 بالمائة ما يعادل 55.6 مليون دينار والتي كانت خلال سنة 71.8 مليون ، أما حجم الواردات الأردنية من الجزائر فقد ارتفع في 2017 إلى 198.6 بالمائة أي ما يعادل 130 مليون دينار مقارنة ب 43 مليون دينار في السنة التي قبلها.

من جهة أخرى اعتبر المتحدث ذاته أن منع الجزائر مؤخرا لدخول حوالي 900 منتجا ليس من الأردن فقط وانما من كل الدول اغلاق ليس لصالح الصناعة ولا لصالح البلد على المدى البعيد

وقال "إن تطور الصناعة يرتبط بمدى انفتاح السوق الذي يخلق الجودة والمنافسة مع وجود ضوابط".