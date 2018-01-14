يقوم نادي تشيلسي الإنجليزي باجراء استقصاء بشأن مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كريم بن زيمة.

وشدد مدرب تشيلسي، الإيطالي أنطونيو كونتي، على أنه يشعر أن فريقه يحتاج حاليا إلى مهاجم من ذوي الخبرة.

ويقول موقع "دون بالون" الإسباني إن كلا من تشيلسي وأرسنال طلب من ريال مدريد أن يضع سعرا لبيع بن زيمة.

وقد ارتبط المهاجم الفرنسي بشكل منتظم، خلال الفترة الأخيرة، بالانتقال إلى نادي أرسنال الأنجليزي واللعب تحت قيادة مواطنه أرسين فينغر، فيما يشكل اهتمام تشيلسي به تطورا جديدا.