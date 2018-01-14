يقوم نادي تشيلسي الانكليزي باجراء استقصاء بشأن مهاجم نادي ريال مدريد الاسباني، الفرنسي كريم بنزيما.

وشدد مدرب تشيلسي، الايطالي انطونيو كونتي، على انه يشعر ان فريقه يحتاج حاليا الى مهاجم من ذوي الخبرة.

ويقول موقع "دون بالون" الاسباني إن كلا من تشيلسي وأرسنال طلب من ريال مدريد ان يضع سعرا لبيع بنزيما.

وقد ارتبط المهاجم الفرنسي بشكل منتظم، خلال الفترة الاخيرة، بالانتقال إلى نادي ارسنال الانكليزي واللعب تحت قيادة مواطنه أرسين فينغر، فيما يشكل اهتمام تشيلسي به تطورا جديدا.