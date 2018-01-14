قال وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، أمس السبت، خلال اجتماعه بالمدراء المحليين و الولائيين، " لا أريد أن أسمع المرضى يشتكون من غياب التكفل في 2018 "، داعيا بذلك الى تحسين ظروف الاستقبال وتوفير الإمكانيات اللازمة بأقسام الاستعجالات.

وشدد الوزير على رقمنة القطاع وتعميم الملف الالكتروني للمريض عبر كل مستشفيات الوطن، ممهلا الولايات المتأخرة إلى غاية نهاية الشهر الجاري حتى يتمكنوا من استعمال هذه التكنولوجيا الرقمية في معالجة الملفات.

وذكر الوزير في هذا الصدد بأن رفع التجميد على مشاريع القطاع يتضمن رقمنة القطاع بتوفير كل الموارد المالية على مستوى مديريات الصحة

من جانب آخر استقبل حسبلاوي ، مدراء الصحة الولائيون ممثلي سلك شبه الطبي للنظر في انشغلاتهم و مطالبهم و التي لخصها الناطق باسم النقابة الجزائرية لشبه الطبي رشيد مسعودي في اتصال للقناة الأولى في وضع حد لتعدي بعض مدراء المستشفيات على مهام شبه الطبيين و ترقية مساعدي التمريض و استصدار المراسيم الوازرية المشتركة الخاصة بالشهادات الجامعية مشيرا إلى حصول النقابة على وعود للتكفل بانشغالاتهم هذا الاسبوع.