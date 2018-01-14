أعلن التلفزيون الصيني، اليوم الأحد، غرق ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة قبالة سواحل الصين، التي اندلاعت فيها النيران بعد اصطدامها السبت الماضي بسفينة شحن صينية في بحر الصين الشرقي

وقال التلفزيون الصيني إن ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة "سانتشي"، التي جرفتها المياه إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، غرقت بعد حادث التصادم الذي تعرضت له في السادس من جانفي.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم فريق الإنقاذ الذي شكلته طهران بعد حريق ناقلتها النفطية، للتلفزيون الحكومي، أنه لم يعد هناك أمل في العثور على ناجين من أفراد طاقم السفينة التي تحترق منذ أسبوع قبالة سواحل الصين، حيث كانت تقل طاقما من 32 شخصا 30 منهم إراني الاصل و اتنين بحران من بنغلادش.