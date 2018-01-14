أصيب مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، بجراح طفيفة جراء استهداف سيارته بمدينة صيدا جنوب لبنان، حسب ما تناقلته وسائل إعلام لبنانية.

وذكرت ذات المصادر أن المستهدف هو أحد كوادر قادة حركة حماس المدعو أحمد حمدان ، المكنى بأبي حمزة، وهو شقيق القيادي الفلسطيني في الحركة أسامة حمدان.

و تمت محاولة اغتيال حمدان بعبوة ناسفة انفجرت بمجرد أن فتح باب سيارته .

وتدخل عناصر الإسعاف والإطفاء لإنقاذ المصاب ، حيث تم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت قناة الميادين أن طيران الاستطلاع الإسرائيلي حلق في أجواء مدينة صيدا تزامنا مع الاستهداف.

وفتحت الأجهزة الأمنية اللبنانية تحقيقا للكشف عن ملابسات محاولة الاغتيال، متهمة الاحتلال الاسرائيلي بالوقوف وراء العملية.