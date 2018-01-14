جاء في صحيفة "إندبندنت" البريطانية، اليوم الأحد، مولودة تنجو من الموت يعتقد أنها الأقل وزنا في العالم.

واعتبرت الصحيفة ان نجاة المولودة "معجزة"، حيث وضعت "مانوشي" في الهند بعد عملية قيصرية، قبل 12 أسبوعا من موعد ولادتها الطبيعي، حيث أظهرت صور الموجات فوق الصوتية عدم تدفق الدماء إلى الجنين.

وعندما خرجت المولودة إلى العالم كان وزنها 400 غرام فقط، ولم تستطع التنفس ومكثت الرضيعة "مانوشي" في المستشفى نحو 6 أشهر.

واعتبر الأطباء أن فرص بقاء المولودة على قيد الحياة لا تزيد على 0.5 بالمائة، وذلك بسبب فقدان "مانوشي" وزنها بعد أيام من الولادة.

لكن الأم وصفت ابنتها بـ"بالمعجزة" لأنها تمكنت من قهر الصعاب، وبعد 6 أشهر أصبح وزنها نحو 5.2 كيلو غرام وباتت في وضع طبيعي يسمح لها بالعودة إلى منزلها.