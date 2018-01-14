نشرت وسائل الاعلام التركية هبوط طائرة كانت تحمل على متنها 168 راكبا و انزلاقها في مياه البحر الاسود إثر انحرافها عن مدرج هبوطها في مطار طرابزون التركي ،ليلة أمس السبت.

و يعود صنف الطائرة من طراز بوينغ 737- 800 و كانت قادمة من أنقرة الى طرابزون .

و أكد محافظ طرابزون في تصريحات صحفية أن جميع الركاب و طاقم الطائرة تم إجلائهم دون وقوع إصابات ، بينما أفادت تقارير صادرة عن خدمة الطوارئ المحلية بنقل ثلاثة أشخاص إلى مستشفى جراء تعرضهم لجروح خفيفة.