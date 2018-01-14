يعقد، اليوم الأحد، الأطباء المقيمون جمعيات عامة على مستوى المؤسسات الاستشفائية الجامعية للفصل في قرار مواصلة الإضراب من عدمه، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن ممثلة الأطباء المقيمين أكيلي زهيرة.

وأوضحت أكيلي زهيرة أن هذه الجمعيات العامة ستكون فرصة لاستشارة الأطباء المقيمين على مستوى المؤسسات الاستشفائية الجامعية حول مواصلة الإضراب من عدمه، و ذلك بعد مناقشة مضمون المحاضر المنبثقة عن اللقاء الذي جمع أمس السبت وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي بممثليهم.

وأشارت أكيلي أن القرار النهائي بخصوص الإضراب سيتم الفصل فيه في" لقاء موحد "مساء اليوم، يضم ممثلي الأطباء المقيمين بالولايات وزملائهم الذين شاركوا في اجتماع أمس مع وزير قطاع الصحة .

و كان لقاء أمس السبت قد سمح بالتوصل إلى اتفاق حول بعض المطالب المرفوعة إليه في حين لم يتم التوافق حول مطالب أخرى وخاصة منها الخدمة الوطنية، لكونها ليست من صلاحيات وزارة الصحة.

وكان وزير الصحة مختار حسبلاوي قد جدد يوم أمس السبت خلال لقائه بمدراء الصحة و الإطارات المركزية تأكيده على" أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة أمام كل مستخدمي القطاع والشركاء الاجتماعين "، مشددا على ضرورة التوفير المسبق لشروط العمل التقنية و البشرية و كذا الإقامة للأطباء الأخصائيين الموظفين في إطار الخدمة العمومية.