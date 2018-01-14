تمت الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة تحترف النصب و الاحتيال على مسيري الشركات الخاصة ببيع معدات و آليات البناء و إبرام صفقات وهمية بمبالغ مالية ضخمة, حسبما أوضحه اليوم الأحد بيان المجموعة الإقليمية للدرك الوطنية بالجزائر.

و أكد البيان, أن الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالدار البيضاء تمكنت من الإطاحة بالشبكة الإجرامية المنظمة التي كانت تنشط على مستوى العاصمة و عدة ولايات أخرى منها سطيف و قسنطينة و بجاية و برج بوعريريج وبومرداس و عين الدفلى. وقد احترفت العصابة بيع معدات البناء و ابرام صفقات وهمية كبدت ضحاياها مبالغ ضخمة.

و باشرت الفرقة الإقليمية للدار البيضاء تحرياتها فور تلقي الشكوى من طرف المسمى (ن.أ) مسير شركة لبيع الآلات الرافعة و الذي كان ضحية نصب و احتيال من طرف هذه العاصبة, حيث تمكن عناصر الدرك الوطني من توقيف أفراد الشبكة و على رأسهم رئيسها الذي تبين أنه محل 5 اوامر بالقبض صادرة عن جهات قضائية مختلفة من أجل النصب و الاحتيال و إصدار صك بدون رصيد و الذي كان يتنقل بوثائق هوية مزورة للإفلات من قبضة الاجهزة الأمنية.

و كشف التحقيق المنجز -يضيف البيان- أن أغلب ضحايا هذه الشبكة هم مسيرو مؤسسات خاصة ببيع المعدات و آليات البناء, كما تمكنت المصالح من استرجاع العديد من هذه الآليات و التي تم تسليمها لأصحابها. فيما تم تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية بعد استكمال اجراءات التحقيق لتورطهم في جناية تكوين جمعية أشراري النصب و الاحتيال, إصدار صك بدون رصيد.