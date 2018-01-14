رئيس الجمهورية يستقبل الوزير الأول المالي

أخبار الوطن
14 يناير 2018 () - الخبر أونلاين/واج
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استقبل رئيس الجمهورية عبد العزيز  بوتفليقة, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, الوزير الأول المالي سوميلو بوباي  مايغا الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر تدوم يومين.

و جرى اللقاء بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى و وزير الشؤون الخارجية عبد  القادر مساهل.

و كان الوزير الأول المالي قد أشاد أمس السبت خلال لقاء صحفي نشطه مع أويحيى باستعداد الجزائر للبقاء الى جانب مالي من أجل اقرار السلم و الاستقرار  في هذا البلد, مؤكدا أن الجزائر "تلعب دورا هاما و أساسيا فيما يخص السلم  والاستقرار والامن في مالي وفي المنطقة".

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