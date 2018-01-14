فككت فرقة الأمن الحضري الأول لأمن دائرة عين وسارة في الجلفة، نهاية الأسبوع الماضي عصابة ملثمة تتكون من 7 أشخاص، تسطو على المنازل .

واستهدفت العصابة منازل الموظفين الكائنة في العمارات المتواجدة بالجهة الشمالية الغربية، في وضح النهار.

وجاءت العملية بعد تلقي عناصر الشرطة شكاوي ممن تعرضوا للسرقة، ليلقى القبض في البداية على شابين قبل الإطاحة بباقي أفراد العصابة، مع استرجاع بعض المسروقات، المتمثلة في الأثاث و الأجهزة الالكترونية و المجوهرات، ليتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة الذي أمر بإيداع 5 منهم الحبس المؤقت ، فيما وضع 2 تحت الرقابة، كما استمع لعدد آخر من الأشخاص الذين قاموا بشراء المسروقات.