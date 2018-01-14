أصدر اليوم الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال اسعد ربراب بيانا يساند فيه مراد بوزيدي، الناطق الرسمي باسم التنسيقية الوطنية للجان مساندة عمال سيفيتال والاستثمارات الاقتصادية، الذي حكم عليه بثلاثة أشهر حبس مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار، في إطار قضية القذف التي رفعها ضده مدير ميناء بجاية .

و وصف اسعد ربراب هذا الحكم بغير العادل، وأنه صدر بحق شخص وطني وشجاع، ومدافع وفيّ عن دولة القانون والعدالة الاجتماعية.

كما أضاف أنه قد حكم عليه لأنه ندّد بتصرفات المدير العام لميناء بجاية، الذي يمنع بشكل غير قانوني، وهذا منذ عدة أشهر، رسو سفن وتنزيل معدات موجّهة لمشروع سحق البذور الزيتية التابع لمجمع سيفيتال.

و أشار اسعد ربراب في بيانه أّن هذه التصرفات تتنافى مع المصلحة الوطنية والتنمية الاقتصادية لبلدنا و أن "الآلاف من مواطنينا لا يزالون ينتظرون مخرجا إيجابيا لهذه القضية كي يتمكنوا أخيرا من العمل بحرية لتلبية حاجاتهم وإعالة أسرهم وعيش حياة كريمة.

يتقدم عمال سيفيتال، البالغ عددهم 18000 عامل، وإدارتها بشكرهم الحار لمراد بوزيدي لالتزامه بالتنديد بظلم صارخ يضر، ليس فقط بمصالح مجمع سيفيتال، ولكن بآلاف الأسر الجزائرية"، يضيف ربراب في نفس البيان.

تجدر الإشارة إلى أن مراد بوزيدي قد قام باستئناف هذا الحكم. ونحن واثقون كل الثّقة في عدالة قضاء بلادنا كي يعيد له حقوقه.