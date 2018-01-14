أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين, عبد المجيد سيدي السعيد, اليوم الأحد ببرج بوعريريج أن "الكلمة الأولى و الأخيرة في اتخاذ القرارات في الميدان الاقتصادي تعود لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".

وأوضح سيدي السعيد, خلال إشرافه على أشغال انطلاق المؤتمر الولائي السابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين احتضنه أحد فنادق عاصمة البيبان, "أن المركزية النقابية تدعم جل قرارات رئيس الجمهورية التي تعمل على الحفاظ على المكاسب الاجتماعية للعمال".

و قال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين : " ليس لدينا أدنى شك في حنكة و خبرة و دراية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالأمور الاقتصادية و نحن فخورون أن تكون مثل هذه القرارات تصدر من رئيس البلاد " .

و أضاف أن المركزية النقابية تعتمد على "سياسة مرنة في تعاملها مع شركائها " معتبرا أنه "لا وجود لتنمية اقتصادية و اجتماعية دون الأمن و السلم الاجتماعي" مذكرا أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين "يبتعد كل البعد عن الخطاب المكهرب و الصدام مع أرباب العمل".

و قال في ذات السياق : " أسلوبنا في التعامل هو تشجيع لغة الحوار" التي اعتبرها الوسيلة "المثلى لتحقيق نتائج ملموسة".