أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيراني غلام حسين محسني أجيهي اليوم الأحد، أن 25 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم خلال موجة الاحتجاجات ضد الحكومة الشهر الماضي، مؤكدا أن أيا منهم لم يلق حتفه على يد قوات الأمن.

وأعلن المدعي العام بالعاصمة طهران عباس جعفري دولت أبادي - حسبما ذكرت شبكة (إيه.بي.سي) الأمريكية - أنه تم الإفراج عن نحو 440 شخصا ممن وصفهم بـ"مثيري الشغب" في العاصمة طهران، مؤكدا أن 55 شخصا ما زالوا معتقلين لدى السلطات بالعاصمة على خلفية الاحتجاجات.

و كان البرلماني الإصلاحي محمود الصادقي قد أعلن الأسبوع الماضي أن السلطات تحتجز ما يقرب من 3700 شخص شاركوا في الاحتجاجات بجميع أنحاء البلاد.

وشهدت إيران شهر ديسمبر الماضي احتجاجات ضد ارتفاع الأسعار وتدني الأوضاع الاقتصادية.