تمكن المهندسون في شركة بوينغ الأمريكية من تطوير نموذج فريد لدرون قادر على الإقلاع بشكل عمودي ونقل حمولات كبيرة.



ووفقا للخبراء في بوينغ فإن "الفنيين في الشركة، وفي أقل من 3 أشهر، تمكنوا من صنع نموذج لطائرة كهربائية بدون طيار من المفترض أن يساهم فيما بعد بتطوير طائرات شبيهة أكبر حجما قادرة على الإقلاع والهبوط بشكل عمودي، ونقل حمولات ثقيلة".



وفيما لم يصرحوا عن التفاصيل الدقيقة لذلك النموذج أو تقنيات البطاريات المستخدمة فيه، إلا أن الخبراء أكدوا أن طوله بلغ 4.57 متر، وعرضه 5.5 متر، أما ارتفاعه فـ 1.22 متر. كما أنه مزود بـ 8 مراوح ومحركات كهربائية متطورة تمكنه من رفع حمولات تصل إلى 227 كلغ.



وأكدوا أن النموذج خضع لاختبارات طيران ناجحة أجريت في مركز للبحوث تابع لبوينغ بولاية ميزوري الأمريكية، لكنهم لم يدلوا بأي تفاصيل عن مدة الطيران أو تفاصيل دقيقة أخرى عن التجارب.



تجدر الإشارة إلى أن بوينغ كانت قد استحوذت سابقا على شركة "Aurora Flight Sciences" المتخصصة بتطوير تقنيات الطيران، والتي كانت قد وقعت مع البنتاغون، عام 2016، عقدا بقيمة 89 مليون دولار لتطوير طائرات خاصة قادرة على الإقلاع والهبوط عموديا لتخدم لصالح البنتاغون أو الجيش الأمريكي.