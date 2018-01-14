وجه بعض منتخبي بلدية سافل الويدان في سوق أهراس انتقادا شديدا لـ”مير” البلدية الذي غض الطرف عن عملية استرجاع قاعة العلاج القديمة وإعادة تصنيفها ضمن ممتلكات البلدية. القاعة التي شغلها مسؤول مصلحة النظافة قبل 5 سنوات، بعدما أنجزت مديرية الصحة عيادة متعددة الخدمات، ما زالت محل حجز من طرف مسؤول المصلحة الذي سارع لكرائها لأحد الأقارب، في محاولة لصرف أنظار المنتخبين عنه، خاصة بعد استفادته من مسكن اجتماعي بمركز الدائرة بئر بوحوش، معطلا بذلك مشروع تهيئة القاعة وتحويلها إلى فرع بلدي للحالة المدنية.