كشف بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه وإثر نصب كمين قرب بلدية بن شود دائرة دلس، قضت مساء اليوم الأحد 14 جانفي، مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العسكري بومرداس، على ثلاثة (03) إرهابيين خطيرين، من بينهم المجرم “م.شعبان” الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009.



وأضاف البيان أن العملية مكنت من استرجاع مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشينكوف وستة (06) مخازن وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.



هذه العملية تأتي في سياق الجهود التي تبذلها وحدات الجيش الوطني الشعبي لمطاردة فلول هؤلاء الجرمين والقضاء عليهم.