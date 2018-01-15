قالت وزارة الصحة العراقية عبر صفحتها على موقع فيسبوك إن 25 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 63 آخرون في تفجير انتحاري مزدوج بوسط بغداد يوم الاثنين.

قوات الأمن العراقية تفحص موقع هجوم بقنبلة في بغداد يوم الاثنين. تصوير: خالد الموصلي - رويترز

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن الهجوم استهدف ساحة الطيران وهي منطقة تجارية بالعاصمة العراقية. وأضافت أن انتحاريين فجرا سترتيهما الناسفتين.

وأعلن العراق الشهر الماضي النصر على تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على قرابة ثلث أراضي البلاد قبل ثلاث سنوات لكن المتشددين ما زالوا ينفذون هجمات وتفجيرات في أنحاء مختلفة من البلاد.