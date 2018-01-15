ارتفعت أسعار خام برنت إلى 70 دولارا للبرميل اليوم الاثنين مدعومة باستمرار تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وروسيا ومتجاهلة زيادة في أنشطة الحفر الأمريكية والكندية بما ينبئ بنمو الإنتاج مستقبلا في أمريكا الشمالية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 13 سنتا عن الإغلاق السابق إلى 70 دولارا للبرميل.

وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 23 سنتا إلى 64.53 دولار للبرميل.

للتذكير كان كلا الخامين قد وصلا الأسبوع الماضي إلى مستويات غير مسبوقة منذ ديسمبر2014 حيث لامس برنت 70.05 دولار للبرميل وغرب تكساس الوسيط 64.77 دولار.

واعتبر بعض المحللين أن أسعار النفط ترتفع في الآونة الأخيرة بفعل بيانات تظهر تقلص الفجوة بين العرض والطلب في السوق.

وتستمد أسواق النفط دعما جيدا من تخفيضات الإنتاج بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا والتي تهدف إلى رفع أسعار الخام.

وكان وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي قد صرح الخميس الماضي خلال مناسبة في العاصمة الإماراتية أبوظبي أنه يتوقع أن تتوازن سوق النفط في 2018 وأن منظمة البلدان المصدرة للبترول ملتزمة بمواصلة العمل باتفاق خفض المعروض حتى نهاية العام الحالي.

وقال الوزير وهو الرئيس الحالي لمنظمة اوبك ان "أوبك ملتزمة بما قررته عندما اجتمعنا في نوفمبر 2017 وهو مواصلة هذا العمل لعام كامل" مضيفا أن تحقيق التوازن الكامل بين العرض والطلب على النفط يتطلب مزيدا من الوقت.

وقال إنه يتوقع أن يتحقق توازن السوق في 2018 لكن تصريف فائض المعروض سيستلزم المزيد من الوقت.

وأضاف ذات المسؤول أنه غير قلق من حدوث صدمة في المعروض بسبب تراجعات إنتاج الخام في فنزويلا والاضطرابات السياسية في إيران.