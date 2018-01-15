توصلت إدارة أولمبي المدية إلى اتفاق مع كل من حميدي مدافع اتحاد بسكرة وسامر عبد الحكيم من شباب بلوزداد للانضمام إلى تشكيلة أبناء التيطري.

وقع اللاعبان أمس على العقد رفقة بوقلقال محفوظ رئيس الأولمبي، حيث يراهن أشبال المدرب سليماني على عودة لاعبيه إلى أجواء المنافسة ونسيان الإقصاء من منافسة كأس الجمهورية، للتركيز على لقاءات البطولة بداية من لقاء الجولة المقبلة التي يستضيف فيها أولمبي المدية اتحاد بلعباس والمطالب بالفوز بها لتحسين مركزه في البطولة لضمان البقاء خاصة وأنه يحتل المراتب الأخيرة بمجموع 17 نقطة.