أعلنت السلطات الروسية، اليوم الإثنين، عن إصابة تسعة أشخاص بطعنات سكين في هجوم لمسلحين اثنين على مدرسة وسط روسيا.

وقالت الناطقة باسم وزارة الأمن الإقليمي التابعة لإقليم بيرم وسط روسيا، يلينا دوبينينا، أن "ثمانية تلاميذ ومعلمة أصيبوا بطعنات في هجوم لمسلحين اثنين مقنعين على مدرسة في المدينة".

وأعلن مصدر في هيئة الطوارئ التابعة لإقليم بيرم, أنه تم القبض على المجرمين اللذين هاجما المدرسة وقاما بطعن معلمة وثمانية تلاميذ، دون الكشف عن أسباب الهجوم.