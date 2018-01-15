ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية ، هذا الاثنين، أن مقاتلات قطرية اعترضت طائرة ركاب مدنية أخرى خلال هبوطها في البحرين، للمرة الثانية على التوالي خلال ساعات قليلة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات قد ذكرت صباح اليوم الاثنين أن مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية إماراتية خلال رحلة اعتيادية إلى المنامة أثناء تحليقها في المسارات المعتادة معتبرة ذلك تهديدا خطيرا لسلامة الطيران المدني وخرقا للقوانين والاتفاقيات الدولية.

فيما نفت الخارجية القطرية اعتراض المقاتلات القطرية للطائرة مدنية إماراتية، حسب ما نقلته قناة الجزيرة القطرية.

من جانب آخر أكد الجنرال داميان بيكارت المتحدث باسم القوات الجوية الأمريكية في قاعدة العديد بقطر أن القاعدة الأمريكية لم ترصد أى اعتراض لطائرة مدنية في أجواء الخليج، حسب ما أوردته وكالة "الاسوشييتد برس".