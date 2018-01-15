شهد الشارع المقابل للإقامة الجامعية حسناوة بتيزي وزو، ليلة الأحد إلى الإثنين ، مشادات بين الطلبة المقيمين بذات الحي الجامعي مع أعوان مكافحة الشغب لأمن ولاية تيزي وزو بعد منع هؤلاء الطلبة للخروج في مسيرة احتجاجية للتعبير عن غضبهم من الظروف التي يعيشونها بذات الإقامة .

و حسب مصادر محلية خرج الطلبة المقيمون بالإقامة الجامعية بحسناوة إلى الشارع في حدود الساعة الحادية عشرة من ليلة الأحد إلى الإثنين لتنظيم مسيرة احتجاجية بسبب المشاكل التي يعانون منها بالإقامة الجامعية في مقدمتها نقص التدفئة.

ووجد أعوان فرقة مكافحة الشغب في مواجهتهم، حيث منعتهم من بلوغ مبتغاهم مما أدى إلى اندلاع مشادات دامت حوالي ثلاث ساعات استخدم خلالها أعوان الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين رموهم من جهتهم بالحجارة.

و حسب المصادر نفسها، أوقفت مصالح الأمن 6 متظاهرين و اقتادتهم إلى مقر الشرطة للتحقيق معهم يجهل لحد الآن إن تم إطلاق سراحهم .