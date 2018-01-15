شهدت مباراة باريس سان جيرمان أمام نانت، ضمن مباريات المرحلة 20 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، واقعة غريبة.

وكانت المباراة انتهت بفوز سان جيرمان بهدف دون رد سجله أنخيل دي ماريا.

وطرد حكم المباراة توني شابرون المدافع البرازيلي دييغو كوستا في الدقيقة 90+1، لأن الحكم اعتبر أن اللاعب دفعه خلال محاولة لحاقه بلاعبي سان جيرمان.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن الحكم حاول الرد بعرقلة المدافع، قبل أن يرفع في وجهه الإنذار الثاني ويطرده.