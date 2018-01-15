تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني،اليوم الإثنين، بولاية مستغانم من تحرير فتاة بعد اختطافها ومحاولة اغتصابها وتوقيف ثلاثة متورطين بشاطئ صابلات حسبما علم اليوم من هذا السلك.

وأوضح المصدر أن الفتاة البالغة من العمر 21 سنة كانت ،أمس الأحد، رفقة صديقها 25 سنة في نزهة بمنطقة صابلات 10 كلم غرب مستغانم قبل أن يتعرض لهما ثلاثة أشخاص( 25 و27 سنة) بالتعنيف والتهديد بواسطة خنجر.

وقام المتورطون الثلاثة بتكبيل يدي ورجلي صديق الفتاة تحت طائلة السلاح الأبيض قبل رميه بحفرة بين الكثبان الرملية كما قاموا بخطف الفتاة واقتيادها إلى مكان معزول لمحاولة اغتصابها.

وبعد اتصال هاتفي عبر الرقم الأخضر 1055 من طرف أحد المواطنين سارع أفراد الدرك الوطني إلى تطويق المكان والقبض على المختطفين الثلاثة الذين حاولوا الفرار وتم نقلهم إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمواصلة التحقيق معهم.

وبين التحقيق أن الاشخاص الثلاثة قاموا بتجريد صديق الفتاة من هاتفه النقال ومبلغ مالي مقدر بـ 4500 دج بعد أن تم وضع خنجر على رقبتها لإرغامه على التنازل عن مقتنياته وتكبيل أطرافه.

وسيتم تقديم المتهمين الثلاثة أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة مستغانم فور الانتهاء من التحقيقات التي لا تزال متواصلة لتحديد كل ملابسات الجريمة كما أشير إليه.