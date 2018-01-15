في أول رد فعل رسمي إزاء إعلان قوات التحالف الدولي عن تشكيل قوة تضم 30 ألف جندي على الحدود التركية العراقية السورية، أدانت دمشق هذه الخطوة "بشدة " حسب ما نقلته وكالة "سانا" عن مصدر في وزارة الخارجية السورية.

وأعلنت ذات الوزارة في ذات السياق أن الجيش السوري "أكثر عزيمة وصلابة" على إنهاء أي شكل للوجود الأمريكي في البلاد.

واعتبرت ذات الجهة أن الخطوة التي أقدمت عليها واشنطن تمثل "اعتداءً صارخا على سيادة ووحدة الأراضي السورية وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي".

يُذكر أن واشنطن أعلنت ، مساء أمس الأحد عن تشكيل قوة مؤلفة من 30 جندي لحراسة الحدود مع تركيا شمالاً والحدود العراقية باتجاه الجنوب الشرقي وعلى طول وادي نهر الفرات جنبا إلى جنب مع قوات سوريا الديمقراطية.

وهو ما أثار ردة فعل حادة لدى انقرة ودمشق على حد سواء.