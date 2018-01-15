دعم فريق اتحاد الجزائر، صفوفه بخدمات المهاجم المغربي رضا هجهوج، حسب ما أعلنه الفريق العاصمي مساء أمس الأحد عبر موقعه الإلكتروني .

وألتحق لاعب الوداد البيضاوي المغربي بصفوف اتحاد الجزائر بموجب عقد يمتد لـ18 شهرا .

وسجل اللاعب هجهوج (23 سنة) الذي استهل مشواره الاحترافي موسم 2013/ 2014 في صفوف الوداد البيضاوي 15 هدفا خلال المقابلات الـ 59 التي لعبها في البطولة المغربية.

وبالتحاقه بصفوف اتحاد الجزائر ، يكون اللاعب المغربي بصدد خوض التجربة الاحترافية الثانية له خارج الديار المغربية، بعد التجربة الأولى القصيرة التي تقمص فيها ألوان نادي عجمان الإماراتي في إطار عقد إعارة من ستة أشهر فقط (بين شهري جانفي وجوان 2017 ).

وبهذا الاستقدام، يكون فريق اتحاد الجزائر قد قام بأول عملية انتداب في فترة الانتقالات الشتوية بعد عودة كل من رفيق بودربال ووليد عرجي.