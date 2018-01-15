كشف بوعبد الله غلام الله، اليوم الإثنين، أن المجلس الإسلامي الأعلى الذي يترأسه اقترح على وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وكذا سلطة ضبط السمعي البصري، اعتماد أئمة القنوات الخاصة وإلزامهم بإتباع السياق العام للفتوى في الجزائر.

وأكد غلام الله لدى استضافته في فوروم الإذاعة اليوم الإثنين، إن الفتوى من اختصاص المجلس العلمي للمجمع والمجالس العلمية على مستوى الولايات الـ 48.

وأوضح المتحدث أن الهدف من هذا الاقتراح هو تفادي تعدد الفتوى وفوضى الافتاء لتكون على خط واحد، مؤكدا أن الفتوى متوفرة لجميع الجزائريين ولا داعي لاستيرادها من الخارج.

وفي سياق آخر، أكد غلام الله أن معاملات الصيرفة الإسلاميةحلال شرعا ، مشيرا إلى أن المواطن الجزائري ليس لديه أي مبرر لعدم تعامله مع البنوك التي تعتمد المعاملات الرسمية.