انهار صبيحة ،اليوم الإثنين، طابقا أوسط بين طابقين يطل على البهو الرئيسي لمبنى بورصة إندونيسيا خلف إصابة عشرات الأشخاص و منهم الطلبة سقطت عليهم كتل من الإسمنت وغيرها من الحطام ، وهذا ما جاء به مسؤولون و شهود عيان.

واستبعدت الشرطة أن يكون هذا الانهيار ناجما عن قنبلة و أكدت إصابة نحو 77 شخصا بجروح.

وقالت تيريانا تامبونان مديرة تطوير الأعمال بمستشفى سيلو أم أحد المستشفيات القريبة من البورصة إنه لم ترد تقارير عن سقوط قتلى،وقالت للصحفيين "حتى الآن سجلنا دخول 30 شخصا".

وقال رئيس البورصة تيتو سوليستيو إن البورصة ستتحمل تكلفة علاجهم.

و يعود هذا المبنى الذي أقيم في أواخر التسعينات من القرن الماضي جزء من مجمع مؤلف من برجين و يضم كذلك مقر البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.