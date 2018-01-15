تعتزم الحكومة البريطانية اتخاذ خطوات لفرض حمية غذائية منخفضة السعرات الحرارية على مواطنيها، يبدأ تطبيقها من بداية شهر مارس القادم.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية وترجمه موقع "العربية"، الأحد، فإن وجبات الغذاء والعشاء الجاهزة التي تُباع في المطاعم وسلاسل السوبر ماركت لن تتخطى الـ600 سعر حراري، بحسب قرارات وزارة الصحة البريطانية.

القرارات ستشمل الوجبات التي تباع في السوبرماركت

وبحسب القوانين البريطانية الجديدة، فإن وجبات الإفطار لن تتعدى الـ 400 سعر حراري، وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة ومواجهة المعدلات المرتفعة للسمنة في بريطانيا.

وجبة الإفطار لن تتعدى 400 سعر حراري

وتنص القواعد الجديدة على ألا تزيد مجموع وجبات اليوم الواحد عن 1600 سعر حراري، ويشمل ذلك وجبات خفيفة بين الوجبات الأساسية "سناكس" (snacks)، بحيث لا تتعدى الوجبة الخفيفة الـ100 سعر حراري، ولا يتم تناول أكثر من وجبتين خفيفتين خلال اليوم الواحد.

"منتدى السمنة الوطني" وصف القرارات الحكومية بأنها بمثابة "إنذار للعامة لكي يفهموا أنهم يتناولون الكثير من الطعام".

الحمية الإجبارية يبدأ تطبيقها من شهر مارس

يذكر أن حوالي 63% من المواطنين البالغين في بريطانيا يعانون من زيادة الوزن، بينهم 27% يعانون من السمنة المفرطة.

كما أن معدل السمنة ينتشر بشكل أكبر بين المسنين في الأماكن النائية، وخاصة بين الرجال.

وجبات الغذاء والعشاء لن تتخطى 600 سعر حراري

ونقلت الصحيفة عن اختصاصية التغذية أليسون تيدستون قولها إن تناول الوجبات خارج المنزل هو ما يفاقم المشكلة، حيث إن المطاعم عادة تلجأ لبيع الوجبات كبيرة الحجم التي تحتوي على سعرات حرارية كبيرة لجذب الزبائن، مؤكدة أن وجبات البيتزا والساندويتشات السريعة هي سبب المشكلة.

وأضافت: "لذا استوجب الأمر أن يتم فرض بعض القواعد والقيود على استهلاك السعرات الحرارية".