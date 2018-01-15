كشف الكاتب السعودي جمال خاشقجي، أن عملية احتجاز الأمراء، والوزراء، ورجال الأعمال، السعوديين في فندق "الريتز كارلتون" تقترب من نهايتها.

وكتب خاشقجي في تغريدة على صفحته على موقع "تويتر" : "عملية (الريتز) توشك أن تنتهي مع اقتراب تحقق هدف 100 مليار دولار".

ونقل الكاتب السعودي عن مصدر إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قال إن "من يتورط في الفساد بعدهم مصيره السجن العام".

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر في فندق "ريتز كارلتون" أن هذا الأخير سيعيد فتح قبول الحجوزات واستضافة الزبائن في شهر فيفري القادم.

وذكر ذات المصدر أن موقع الفندق يتيح للزبائن حجز الغرف ابتداءً من منتصف الشهر المقبل.

وكانت السلطات السعودية قد نفذت في نوفمبر الماضي حملة توقيفات شملت أكثر من 200 شخصية سياسية واقتصادية رفيعة المستوى، واحتجزتهم في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض.