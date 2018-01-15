وقع مجمع سوناطراك و المؤسسة الوطنية للنفط الليبية،اليوم الإثنين، اتفاق إطار يهدف لتعزيز التعاون بين الطرفين حول تسيير حقول المحروقات الحدودية ،حسبما أفاد به بيان لسوناطراك.

ويقضي هذا الاتفاق بتحيين دراسة تعود لعام 2006 تخص الحقلين الحدوديين "الرار" و"الوفاء."

وكانت شركة الاستشارات ديغولير و ماكنوتون قد قامت في سبتمبر 2006 بإنجاز دراسة مشتركة حول هذين الحقلين.

وتهدف هذه الدراسة إلى تأكيد وجود اتصال بين الحقلين ونتائجه بالاعتماد على المعطيات التي توفرها سوناطراك والمؤسسة الوطنية للنفط.

وعليه فقد قرر الطرفان من خلال هذا الاتفاق الإطار الموقع بتجديد الدراسة باستخدام المعطيات التقنية التي تم جمعها من جانفي 2008 إلى يومنا هذا.

و تهدف سوناطراك والمؤسسة الليبية من خلال هذه الدراسة الجديدة التي ستتكفل بها شركة الاستشارات "دي أند أم" إلى إنجاز مخطط استغلال أمثل للحقلين.

كما بحث الجانبان مستوى علاقات التعاون والشراكة التي تربطهما وكذا فرص الأعمال والاستثمار الممكن استغلالها لاسيما في مجال المحروقات