حقق مجمع رونو حصة سوق قياسية في الجزائر قدرت ب 8ر62 بالمئة, حسبما جاء اليوم الاثنين في بيان لذات المجمع .

وأوضح البيان ان "المجمع سجل في المغرب العربي ارتفاعا في مبيعاته بلغت نسبته 6ر5 بالمئة بحصة سوق تبلغ 4ر42 بالمئة (1ر4 +بالمئة) بحيث يعود هذا الأداء بشكل واسع لحصة سوق قياسية في الجزائر تمثل نسبة 8ر62 بالمئة أي ارتفاع ب 11 نقطة مقارنة بالسنة الماضية".

و من خلال انشاء خمسة مصانع تركيب منها مجمع رونو, تقترح السوق الجزائرية ما لا يقل عن 260.000 سيارة بحيث يعتزم مصنع رونو بواد تليلات (وهران) لوحده انتاج 80.000 سيارة سنة 2018.

و خارج أوروبا, فان جميع المناطق تواصل في التقدم من حيث الحجم و الحصة في السوق, حسب البيان الذي أشار الى أن الحجم خارج أوروبا اصبح يمثل الآن نسبة 2ر49 بالمئة من مجموع المبيعات.

في هذا الصدد, صرح تييري كوسكاس عضو اللجنة التنفيذية و المدير التجاري لمجمع رونو "لقد حطمنا رقم قياسي جديد على مستوى المجمع ببيع أكثر من 7ر3 مليون سيارة في سنة 2017 و لا تزال أحجامنا و حصصنا في السوق تسجل ارتفاعا على مستوى جميع مناطقنا كما أن استراتيجيتنا حول تجديد الأنواع و التوسع الجغرافي لا تزال تحقق ثمارها و سنواصل سنة 2018 في تطوير و تدويل مبيعات عن طريق الأنترنيت اعتمادا على مخططنا "Drive The Future".

و تحقق كل من العلامتين الأساسيتين لصانع السيارات الفرنسي وهما رونو (67ر2 مليون سيارة) و داسيا (655000 سيارة) أرقاما قياسية في مبيعاتهما.

و في منطقة افريقيا و الشرق الأوسط و الهند تسجل مبيعات المجمع أيضا زيادة بنسبة 4ر8 بالمئة على مستوى سوق بنمو بنسبة 0ر2 بالمئة علما أن حصة السوق ترتفع من 4ر0 نقطة الى 6ر6 بالمئة.

من جهة أخرى, سجل المجمع مستوى تاريخيا في المبيعات بتركيا (السوق ال6 بعد كل من اسبانيا و ايطاليا ) ب 130276 سيارة مرقمة أي بزيادة نسبتها 7 بالمئة في سوق تشهد تراجعا بنسبة 8ر2 بالمئة.

و فيما يتعلق بالسيارات النفعية, سجل المجمع مستوى قياسي في المبيعات ب 462859 ترقيم أي بزيادة نسبتها 1ر4 بالمئة مقارنة بسنة 2016, يضيف نفس المصدر.

و بخصوص السيارات الكهربائية, يحافظ مجمع رونو على الريادة بحصة سوق تقدر ب 8ر23 بالمئة.

و حسب المجمع فانه من المتوقع أن تشهد السوق العالمية في سنة 2018 زيادة بنسبة 5ر2 بالمئة مقارنة بسنة 2017 .