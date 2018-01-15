تسليم الشطر الأول من توسعة ترامواي قسنطينة في 2018

أخبار الوطن
15 يناير 2018 () - الخبر أونلاين/واج
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 صرح وزير الأشغال العمومية و النقل، عبد الغني  زعلان، اليوم الإثنين بقسنطينة أنه سيتم "خلال سنة 2018" تسليم الشطر الأول من  ورشة توسعة خط الترامواي بين حي زواغي سليمان و مدخل مدينة علي منجلي على  امتداد 6 كلم.

و لدى معاينته ورشة توسعة الترامواي عند مدخل مدينة علي منجلي حث الوزير  مسؤولي مؤسسة "كوسيدار" التي تقوم بأشغال إنجاز المشروع على تدعيم الورشة  "بالوسائل المادية و البشرية من أجل احترام الآجال المتفق عليها"، مشيرا إلى أنه سيتم "في وقت لاحق" تسليم الشطر الثاني لهذا المشروع الممتد إلى غاية  جامعة عبد الحميد مهري (قسنطينة 2) على مسافة 4 كلم.

و بعد أن أبرز أهمية هذا المشروع في تحسين حركية المواطنين و تخفيف الضغط على  مدينتي قسنطينة و علي منجلي، أعلن زعلان أنه سيتم عقد "لقاءات دورية" مع  مسؤولي "كوسيدار" من أجل "العمل على تقدم الورشة و رفع جميع التحفظات".

و كان وزير الأشغال العمومية و النقل قد استهل زيارته إلى قسنطينة من خلال  معاينة ورشة برج المراقبة بمطار محمد بوضياف الدولي و التي تقدمت أشغالها  بنسبة 68 بالمائة حسب الشروح المقدمة.

و بعين المكان أعطى الوزير تعليمات لمسؤولي الورشة من أجل العمل على تسليم  المشروع "بحلول سبتمبر 2018"، مذكرا أنه يجري حاليا إنجاز 5 أبراج مراقبة على  المستوى الوطني.

كما أشرف زعلان على تدشين الطريق المزدوج من شطر الطريق الوطني رقم 20  الرابط بين قسنطينة و قالمة و يربط الشطر الذي تم تدشينه على مسافة 25 كلم  بلدية الخروب بعين عبيد و يضم 4 منشآت فنية من بينها نفقين أرضيين اثنين ، وفق الشروح المقدمة للوزير.

و سيواصل وزير الأشغال العمومية و النقل زيارته بالإشراف على دخول حيز  الاستغلال نفق الكنتور من الطريق السيار شرق-غرب إنطلاقا من بلدية زيغود يوسف  عند الحدود الإدارية بين ولايتي قسنطينة و سكيكدة.

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