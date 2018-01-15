أكد مطرب الأغنية القبائلية فريد فراقي اليوم الاثنين بوهران أن قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتكريس 12 يناير كيوم عطلة مدفوعة الأجر يعتبر "خطوة عملاقة".

وذكر ذات الفنان لدى تنشيطه ندوة صحفية عشية إحياءه حفل فني المقرر بعد ظهر يوم الجمعة القادم بقاعة سينما "المغرب" لوهران أن ترسيم يناير كيوم عطلة مدفوعة الأجر يعتبر "خطوة عملاقة و إلتفاتة رائعة تجمع كل الجزائريين حول هويتهم بدون عقدة".

وسيقدم فراقي كوكاتلا من رصيده الغنائي الذي يغلب عليها الطابع العاطفي و تنبع مواضيعها من الواقع اليومي الجزائري والمستمدة من التراث الامازيغي حسبما ذكره ذات الفنان متمنيا إمتاع الجمهور الوهراني الذي سيلتقي به لأول مرة.

و من جهة أخرى سيحي فريد فراقي الذي يعد أحد أعمدة الأغنية العاطفية القبائلية عدة حفلات بالعاصمة الفرنسية باريس في غضون شهر مارس القادم و بكل من مونريال (كندا) وفيلادلفيا وسان فرنسيكو بالولايات المتحدة الأمريكية في أبريل القادم حسبما أعلنه الفنان بمناسبة الندوة الصحفية التي نشطها بمقر الجمعية الثقافية " نوميديا" لوهران.

ويحوز نجم الأغنية القبائلية على رصيد يتضمن 22 ألبوما عبر مشواره الفني الممتد على مدار 40 سنة من العطاء وسيصدر ألبوبا جديدا خلال سنة 2019.

وينظم الحفل المرتقب بوهران من طرف الجمعية الثقافية "نوميديا" وبمساهمة المجلس الشعبي البلدي والديوان الوطني للثقافة والإعلام .

و يتوج هذا الحفل تظاهرة الطبعة الأولى للأسبوع الثقافي الامازيغي المنظم من قبل مديرية الثقافة والجمعية المذكورة وبمساهمة قطاعات أخرى على غرار التربية والشباب والرياضة وذلك بمناسبة إحياء يناير.