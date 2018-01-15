أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية, اليوم الاثنين, الهجوم الذي شنته مجموعات مسلحة على مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس, معلنا حالة الطوارئ في محيط المطار.

وكان مدير المستشفى الميداني بطرابلس عبدالدايم الرابطي أعلن- في وقت سابق اليوم- مقتل 11 شخصا وإصابة 37 آخرين جراء اشتباكات قوة الردع الخاصة مع مليشيات مسلحة قرب مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

وأكد المجلس الرئاسي- في بيان نقلته بوابة (إفريقيا الإخبارية)- حالة الطوارئ القصوى في محيط مطار معيتيقة إلى أن تستكمل العمليات الأمنية تماما, موضحا أنه " تجرى الآن عملية ملاحقة الخارجين عن القانون المستهترين بالأمن وحياة المواطنين, وسيتم تأمين مطار معيتيقة بمساعدة الفرق والأجهزة الأمنية المختلفة بالدولة".

وأكد أن "ما يجري في معيتيقة هو عبث بأمن العاصمة, ويعرض حياة المسافرين وسلامة الطيران للخطر كما أنه أدى لترويع سكان المنطقة".

وأشاد المجلس بتضافر جهود المؤسسات العسكرية والأمنية لرد الاعتداء, انطلاقا من الحرص على أداء الواجب وتحمل المسؤولية الوطنية, مشيرا إلى أن هذا الاعتداء كان يستهدف إطلاق سراح الإرهابيين من تنظيمات "داعش" و"القاعدة" وغيرهما من التنظيمات من مركز احتجازهم الذي تشرف عليه قوات الردع الخاصة التابعة لوزاردظة الداخلية.