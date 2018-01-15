دعا اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة الناطق باسم حركة حماس الفلسطينية سامي أبو زهريي الجزائر الى مواصلة دعمها للقضية الفلسطينية و "لعب دورها كوسيط في مسار الوحدة بين الفصائل الفلسطينية" خاصة في ظل "الضغوطات الخطيرة" التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

و عبر المسؤول الفلسطيني خلال ندوة صحفية نشطها عقب لقائه مع رئيس حزب تجمع أمل الجزائر(تاج) عمار غول "نحن نعتمد كثيرا على الجزائر التي كانت ولا تزال و ستبقى قلعة حصينة الى جانب القضية الفلسطينية في مواجهة الضغوطات", مشيرا إلى "الدعم الدائم و اللامشروط للجزائر للقضية الفلسطينية حيث كانت --كما قال-- أول دولة دعمت القضية الفلسطينية و قدمت لها المال والسلاح ووقفت الى جانبها دونما انتظار ثمن سياسي".

وعبر المسؤول الفلسطيني في هذا الصددي عن "اعتزازه و فخره" بالموقف الجزائري معتبرا أنه "محل تقدير كبير لكل ابناء الشعب الفلسطيني".

من جهة أخرىي تطرق سامي ابو زهرة إلى "تعثر ملف المصالحة الفلسطينية " مشيرا إلى أن هذا الملف كان له الحظ الوفير في المحادثات التي جمعته مع رئيس حزب تاجي مبرزا حرص حركة حماس "على انهاء هذا الملف واستعادة وحدة الشعب الفلسطيني", مؤكدا أن الحركة " قدمت الكثير و ماتزال تقدم أكثر" لتجاوز هذه المرحلة.

و في نفس السياق عبر عن ترحيبه "بأي تدخل أو وساطة " تقوم بها الجزائر في سبيل الوحدة و المصالحة بين الفصائل الفلسطينية خدمة للقضية الأم.

من جانب أخر تطرق الطرفان إلى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بتحويل سفارة بلاده الى القدس الشريف والهادف الى تهويد هذه المدينة و الى "تصفية القضية الفلسطينية".

بدوره ذكر عمار غول "بموقف الجزائر الثابت تجاه القضية الفلسطينية" من خلال الدعم الشعبي القوي المقدم للقضية الأم و هو موقف --كما قال-- مبني على "قناعة وعفوية"ي مشيدا برفض الجزائر لقرار الرئيس الأمريكي الذي يعد -كما قال- "قرارا غاصبا و مغتصبا ينم عن حقد دفين".

للإشارة يعقد المسؤول الفلسطيني الذي يقوم بزيارة الى الجزائر على رأس وفد عدة لقاءات مع مسؤولي الأحزاب كما توجه الى عدة ولايات وشارك في عدة نشاطات لدعم القضية الفلسطينية.