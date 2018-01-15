اعتبر مدافع المنتخب الايطالي ونادي أي سي ميلان الاسبق, باولو مالديني, أن الظهير الايسر الجزائري ولاعب نادي نابولي, فوزي غولام, يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية لسنة 2017, خلال الحفل المرتقب سهرة اليوم الاثنين بأوبرا الجزائر(غرب العاصمة).

وأوضح مالديني خلال ندوة صحفية نشطها بفندق "الشيراطون" بالجزائر أن "غولام يلعب في منصب صعب وينشط في بطولة تعد الأصعب و الاقوى في العالم. لكن ذلك لم يمنعه من التألق واللعب مع نابولي", معتبرا أنه كان ظهيرا أيسرا سابقا و يمكنه الحكم على لاعب يشغل نفس المنصب الذي كان ينشط فيه.

ويرى مالديني, الذي لعب طوال مشواره في صفوف نادي ميلان (1985-2009), أنه على الرغم من تواجد لاعبين جزائريين آخرين مميزين ينشطون في مختلف البطولات الاوروبية, على غرار ياسين براهيمي ورياض محرز, إلا أن غولام "كان له أحسن مردود خلال سنة 2017".

وأضاف قائلا: "غولام كان رائعا مثل محرز في 2016, صحيح أنني لست مناصرا لليستر سيتي, لكن وجدت نفسي أتابع دوما مباريات هذا الفريق بسبب تواجد الدولي الجزائري في صفوفه, وذلك بالنظر الى العروض الجميلة والممتعة التي يقدمها خلال اللقاءات" مشيرا أن "غولام يستحق الكرة الذهبية لسنة 2017 مثلما استحقها محرز في 2016".

من جهة أخرى, عبر مالديني عن دهشته من الاستقبال الحار الذي حظي به من قبل بعض أنصار فريق اتحاد الجزائر, سيما وانها المرة الاولى التي يزور فيها الجزائر.

وصرح ايضا "لم أكن أعلم أن هناك ناد في الجزائر يلعب بنفس الوان أي سي ميلان وهذا أمر يفرحني كثيرا, واتمنى له ولأنصاره الكثير من النجاحات".

وفيما يتعلق بأقوى المهاجمين الذين واجههم خلال مشواره الكروي, أكد "إيل بيلو" أن النجم الارجنتيني الاسبق, دييغو أرماندو مارادونا والبرازيلي رونالدو هما الاقوى, مضيفا انه لم يسعفه الحظ بمواجهة النجم الارجنتيني الآخر, ليونيل ميسي, والذي يعد أحسن اللاعبين في العالم. وقال في هذا الصدد: "ميسي ينقصه فقط الفوز بكأس العالم, ففي حال تتويجه بها سيصبح في نفس مقام مارادونا".

ويجرى حفل تسليم الكرة الذهبية 2017 سهرة اليوم الاثنين ابتداء من (00ر19) بأوبرا الجزائر بأولاد فايت (العاصمة), حيث سيتم تتويج الظهير الأيسر لنادي نابولي فوزي غولام, والذي سيخلف بذلك رياض محرز المتحصل على هذا اللقب عام 2016.