سحب قرعة كأس الجزائر لكرة القدم يوم 23 جانفي

رياضة
15 يناير 2018 () - الخبر أونلاين/واج
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تجرى عملية سحب قرعة ثمن وربع نهائي لكرة القدم-  أكابر، يوم 23 يناير بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف  رحال بالجزائر العاصمة ( 18:00)، حسبما أعلنته اليوم الإثنين الاتحادية الجزائرية  للعبة .

وتتواصل مبارتا الدور الـ 16 لمنافسة السيدة الكأس اليوم بإجراء لقاء مثير  بين شبيبة الساورة  ووفاق سطيف ( 17:00)، بينما يستقبل اتحاد الجزائر شباب  قسنطينة غدا الثلاثاء بملعب عمار حمادي ( 16:00سا) في ختام هذا الدور.  

وغادرت أربعة أندية من الرابطة الأولى موبيليس حتى الآن المنافسة. 

ويتعلق الأمر بـ: نصر حسين داي، أولمبي المدية ، نادي بارادو  واتحاد الحراش  .

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