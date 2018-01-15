تجرى عملية سحب قرعة ثمن وربع نهائي لكرة القدم- أكابر، يوم 23 يناير بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة ( 18:00)، حسبما أعلنته اليوم الإثنين الاتحادية الجزائرية للعبة .

وتتواصل مبارتا الدور الـ 16 لمنافسة السيدة الكأس اليوم بإجراء لقاء مثير بين شبيبة الساورة ووفاق سطيف ( 17:00)، بينما يستقبل اتحاد الجزائر شباب قسنطينة غدا الثلاثاء بملعب عمار حمادي ( 16:00سا) في ختام هذا الدور.

وغادرت أربعة أندية من الرابطة الأولى موبيليس حتى الآن المنافسة.

ويتعلق الأمر بـ: نصر حسين داي، أولمبي المدية ، نادي بارادو واتحاد الحراش .