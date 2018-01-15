تجرى عملية سحب قرعة ثمن وربع نهائي لكرة القدم- اكابر, يوم 23 يناير بالمركز الدولي للمؤتمرات , عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة ( 00ر18سا), حسبما أعلنته اليوم الاثنين الاتحادية الجزائرية للعبة .

وتتواصل مبارتا الدور ال16 لمنافسة السيدة الكأس اليوم بإجراء لقاء مثير بين, شبيبة الساورة ووفاق سطيف ( 00ر17سا), بينما يستقبل اتحاد الجزائر شباب قسنطينة غدا الثلاثاء بملعب عمار حمادي ( 00ر16سا) في ختام هذا الدور.

وغادرت اربعة اندية من الرابطة الاولى موبيليس حتى الان المنافسة.

ويتعلق الامر ب: نصر حسين داي, اولمبي المدية , نادي بارادو واتحاد الحراش .