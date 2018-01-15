سحب قرعة كاس الجزائر لكرة القدم يوم 23 جانفي

رياضة
15 يناير 2018 () - الخبر أونلاين/واج
0 قراءة
+ -

تجرى عملية سحب قرعة ثمن وربع نهائي لكرة القدم-  اكابر, يوم 23 يناير بالمركز الدولي للمؤتمرات , عبد اللطيف  رحال بالجزائر  العاصمة ( 00ر18سا), حسبما أعلنته اليوم الاثنين الاتحادية الجزائرية  للعبة .

وتتواصل مبارتا الدور ال16 لمنافسة السيدة الكأس اليوم بإجراء لقاء مثير  بين, شبيبة الساورة  ووفاق سطيف ( 00ر17سا), بينما يستقبل اتحاد الجزائر شباب  قسنطينة غدا الثلاثاء بملعب عمار حمادي ( 00ر16سا) في ختام هذا الدور.  

وغادرت اربعة اندية من الرابطة الاولى موبيليس حتى الان المنافسة. 

ويتعلق الامر ب: نصر حسين داي, اولمبي المدية , نادي بارادو  واتحاد الحراش  .

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول