أوقف مساء اليوم الاثنين عمال جر السفن بميناء عنابة إضرابهم واستأنفوا العمل وذلك بعد لقاء للتحاور جمع الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة المينائية والفرع النقابي التابع للإتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلي العمال المضربين, حسب ما أعلن عنه الرئيس المدير العام للميناء, محمد حركاتي .

وأوضح نفس المسؤول أن قرار وقف الإضراب واستئناف العمل تم التوصل إليه بعد حوار مع ممثلي العمال المضربين وتأكيد استعداد إدارة مؤسسة ميناء عنابة لمعالجة مطالب العمال التي تدخل ضمن صلاحياتها وطرح باقي المطالب وخاصة منها المتعلقة بمراجعة الأجر القاعدي وتوحيده على غرار باقي الموانيء الجزائرية للجهات المؤهلة لذلك .

وكان عمال جر السفن بميناء عنابة الذين يبلغ عددهم 120 عاملا ينشطون في أربعة أفواج ويضمنون الخدمة 24 ساعة على 24 ساعة قد دخلوا مساء أمس الأحد إضراب مفتوح للمطالبة بمراجعة الأجر القاعدي وتوحيده مع الأجر القاعدي المطبق لنفس هذه الفئة المهنية بباقي الموانئ الجزائرية وخاصة مينائي الجزائر العاصمة و وهران إلى جانب الاستفادة من الامتيازات المرتبطة بهذه المهنة .

وحسب المسؤول الأول بمؤسسة ميناء عنابة فإن نشاط جر السفن المبرمجة للدخول والخروج من ميناء عنابة قد استأنف في ظروف وصفها بـ"العادية" بعد توقف دام أكثر من 24 ساعة وتسبب في تعطيل حركة 6 سفن .

ويقدر متوسط نشاط حركة دخول وخروج السفن من و إلى ميناء عنابة بنحو خمس (5) سفن يوميا كما تمت الإشارة إليه.

للتذكير , قرر القسم الاستعجالي لمحكمة عنابة اليوم الاثنين عدم شرعية إضراب عمال جر السفن بميناء عنابة و ذلك بعد النظر في الشكوى التي تقدمت بها إدارة هذه المؤسسة عندما دخلت هذه الفئة من العمال في إضراب مفتوح.