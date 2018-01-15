رجح وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى مساء اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن تكلفة الحج لهذا الموسم ستتأثر بالضريبة التي فرضتها المملكة السعودية و المقدرة ب5 بالمائة.

و على هامش العرض الذي قدمه أمام لجنة الشؤون المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني الخاص بتسيير ميزانية الشؤون الدينية لسنة 2015 أفاد عيسى بان تكلفة الحج "سترتفع على الأقل ب2,5 مليون سنتيم " نتيجة الضريبة المفروضة من قبل المملكة العربية السعودية على الجزائر على غرار الدول العربية و الإسلامية علما أن تكلفة الحج تقدر ب 51 مليون سنتيم.

وفي موضوع متصل قال السيد عيسى بان التسجيل في القرعة يجري "طبيعيا وبسلاسة بواسطة المسار الإلكتروني" مشيرا إلى أن القرعة ستجرى في 10 فبراير القادم .

وأضاف الوزير بأنه ستجرى قرعة ثانية لهؤلاء الذين تجاوزا سن 70 سنة وسجلوا أكثر من 15 مرة ولم يسعفهم الحظ في الذهاب إلى البقاع المقدسة مضيفا بان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد خصص لهؤلاء 2000 جواز سفر للذهاب إلى البقاع المقدسة اي بزيادة 500 جواز سفر بالنسبة للسنة الماضية .

من جهة أخرى أعلن الوزير بان دائرته الوزارية جمدت أغلبية العمليات المسجلة للقطاع في سنة 2015 وذلك في اطار سياسة ترشيد النفقات الناتجة عن انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية.

وأضاف بأنه تم تجميد أيضا 33 عملية من بين 37 عملية مسجلة في برنامج دعم النمو الاقتصادي وهي عمليات اغلبها لم تنطلق بعد في الانجاز علما انه تم رفع التجميد جزئيا عن عمليتين برخصتين من الوزير الأول وهي العملية -كما يضيف -تخص إعانات مالية للجمعيات الدينية لبناء المساجد والمدارس القرآنية باعتماد يقدر ب 250 مليون دج بدلا من 603 مليون دج.

وقدر الوزير الميزانية الإجمالية لقطاع الشؤون الدينية اكثر من 26 مليار دج سنة 2015 مع العلم انه يتضمن اعتماد قدره أكثر من 517 مليون دينار للتكفل بمصاريف تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية وقد الحق خلال السنة نفسها اعتماد قدره أكثر من 568 مليون دج لفائدة الديوان الوطني للحج والعمرة بمرسوم رئاسي رقم 15 - 150 مؤرخ في 11 جوان 2015 ليصبح الاعتماد الكلي الى غاية 31 /12 / 2015 يقدر ب أكثر من 27 مليار دينار.

وذكر الوزير انه من مميزات ميزانية التسيير لوزارته انها تحتوي على أبواب تتعلق بالنشاط الديني والثقافي والعلمي وكذلك النشاط الدولي منها جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم .