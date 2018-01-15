لم تنفع الشكاوى المتكررة لسكان حي مزيان رابح ببلدية أحمر العين في علاج مشكل اختلاط مياه الشرب بالمجاري المائية، الذي أصبح يهدد بشكل مباشر صحتهم وسلامتهم، خاصة أن مثل هذه المياه قد تتسبب في عودة أمراض منقرضة مثل الكوليرا والتيفوئيد. وأظهر السكان عينات من المياه التي تصلهم ملوثة إلى الحنفيات، وهي مياه بلون أصفر تنبعث منها رائحة كريهة. الخطير في الموضوع أن هذا المشكل الذي يستدعي حلا مستعجلا، يتصرف إزاءه المسؤولون المباشرون بتماطل محير وكأن الأمر لا يعنيهم.