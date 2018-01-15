اعتبر البرازيلي بيليه، الذي يرمز الى مجد كرة القدم البرازيلية، أن منتخب بلاده مرشح لاحراز لقب مونديال روسيا 2018، بعد أربعة أعوام من خروجه المذل من نصف نهائي كأس العالم على أرضه.

وقال بيليه الإثنين في حفل افتتاح بطولة ريو دي جانيرو "الذين يؤمنون بالبرازيل يرشحون البرازيل. لدينا الوسائل للفوز بالكأس".

وتابع البرازيلي الملقب بالملك "في كأس العالم الأخيرة كان لدينا أفضل اللاعبين، لكن الفريق لم يكن منظما بشكل جيد. الآن نجح تيتي (المدرب) بتنظيمه ولدينا فريق يمنحك الثقة".

ومنيت البرازيل بخسارة مذلة أمام ألمانيا 1-7 على أرضها في نصف نهائي مونديال 2014، ثم خسرت أمام هولندا صفر-3 في مباراة تحديد المركز الثالث. وكان نجمها نيمار أصيب في ظهره في ربع النهائي أمام كولومبيا وغاب عن الملاعب نحو أربعة أشهر.

وشكل افتتاح بطولة ريو دي جانيرو اليوم الظهور العلني الأول لبيليه (77 عاما) وهو يستعين بعكاز للمشي، وقد فضل البقاء واقفا متكئا عليه طوال الحفل برغم وضع كرسي تحت تصرفه.

وقبل الصعود إلى المنصة، حضر بيليه الذي خضع إلى عدة عمليات في الورك إلى الملعب على متن سيارة غولف صغيرة، وكان يبتسم ويلوح بقبضة يده في الهواء كما كان يفعل للاحتفال بأهدافه.

وأضاف الأسطورة البرازيلية "أنا بخير، شكرا لله، وأريد أن أشكر جميع أولئك الذين أرسلوا لي رسائل يتمنون لي فيها التعافي جيدا. تلقيت رسائل من جميع أنحاء العالم، من آسيا وإفريقيا".

وأعرب البرازيلي عن أسفه لأن كرة القدم الحديثة لا تنتج عددا كبيرا من اللاعبين الكبار بقوله "اليوم، هناك ثلاثة لاعبين فقط: ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار. في السابق، على أيام كرويف وبكنباور، كان هناك ثلاثة في كل فريق".