تعاني الكثيرات من السيدات من مشاكل في البشرة مثل الحبوب والبثور أو الكدمات وحتى آثار الجروح، والتي لا يمكن إخفاؤها حتى مع الماكياج، لكن يمكن لمصحح لون البشرة الذي يأتي بعدة ألوان إخفاء هذه العيوب. لهذا توضح لك أخصائية الحلاقة والتجميل السيدة “زوينة” طريقة استعمالها:

* إذا كنت تعانين من احمرار البشرة ولا يفي “الفوندوتان” بالغرض، يمكنك استعمال مصحح باللون الأخضر الذي توضع كمية قليلة منه باستعمال فرشاة على البقع الحمراء والحبوب الحمراء لتغطيتها وتخفيف درجة الاحمرار بها، ثم يترك حتى تقوم البشرة بامتصاصه لنضع عليه كريم الأساس.

* أما إذا كنت تشتكين من العلامات القاتمة أو الكدمات وآثار الحروق، فعليك باللون البنفسجى، إذ يعمل هذا المصحح على إخفائها.

* وهناك تدرجات ألوان أخرى يتم استعمالها حسب لون البشرة.