شهد هذا الموسم صيحات كثيرة تخدم إطلالات المحجبات كما تضمن لهن قواماً رشيقاً بفضل قصاتها الفضفاضة، ونعرّفك في 8 نقاط على أبرز القطع التي ستساعدك على إخفاء البطن البارز:

* الفستان الصوف الذي يصل طوله إلى الكاحل والمستوحى من ستايل الكنزة، اختاريه بقصة فضفاضة لتخفي ترهلات البطن ونسقيه مع لڨينز أسود وبوت قصير من نفس اللون.

* تألقي بالكاب هذا الشتاء، فالقطعة التي تعد من أبرز اتجاهات الموضة ستخفي ترهلات البطن كما ستوفر لكِ إطلالة كلاسيكية أنيقة يمكنك الذهاب بها إلى المكتب.

* لو قلنا إن السروال عالي الخصر المزدان بتقليمات عمودية يعتبر قطعة أساسية في خزانة كل سيدة أو فتاة أنيقة لن نكون مبالغين، تصميمه سينحف منطقة البطن إذا ما نسّقتِه مع تيشورت مطوي بداخله وسترة جينز.

* كذلك التنورة المكسرة عالية الخصر يمكن أن تخفي بروز البطن، انتقيها بلون داكن واعتمديها مع تيشورت أبيض ومعطف طويل.

* الكنزة الصوف الواسعة اطويها بداخل سروال فضفاض، حيلة مجربة لإخفاء بروز البطن ولكن انتبهي فهذا الستايل لا يناسب القصيرات.

* ولإطلالة شرقية محتشمة اعتمدي المعطف الماكسي الفضفاض المستوحى من ستايل العباءة العربية ونسقيه مع الجينز وقميص أبيض، هذه الطلة ستظهرك بقوام ممشوق ونحيف فقط.