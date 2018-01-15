تمكن رئيس شبيبة القبائل شريف ملال ، من إقناع المادفع السابق للفريق سعيد بلكالام من التوقيع لعقد مع "الكناري" يربطه مع الفريق لمدة 18 شهرا و ذلك بعد محادثات عسيرة بين الطرفين . هذا ما أكدته لـ"الخبر" مصادر مقربة من النادي مساء اليوم الإثنين . حسب المصادر نفسها نقطة الخلاف بين رئيس الشبيبة شريف ملال و اللاعب السابق للشبيبة سعيد بلكالام يتمثل في إشتراط اللاعب من خلال مناجيره تسديد أجرة أربعة أشهر مسبقا قبل التوقيع على العقد فيما رفض رئيس الشبيبة الطلب كونه إتفق مع اللاعب أن يدفع له أجرة ثلاثة أشهر قبل التوقيع على عقده مع الشبيبة .









