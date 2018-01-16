كشفت شركة غوغل الأمريكية عن عزمها طرح مجموعة جديدة من الأدوات التي تتيح للوالدين متابعة ما يتصفحه أطفالهم على الأنترنت عبر متصفح غوغل كروم الذي يعد حاليا الأكثر انتشارا بين المستخدمين، في الوقت الذي أوقفت فيه عمل أدوات الرقابة الأبوية الموجودة حاليا في المتصفح والمعروفة باسم "رقابة مستخدمي كروم".



وكانت غوغل قد طرحت أدوات الرقابة الأبوية "رقابة مستخدمي كروم" لأول مرة عام 2013، وهي تتيح للوالدين منع تشغيل متصفح "كروم" على أحد الحواسيب أو منع الدخول إلى مواقع محددة أو تشغيل خاصية "البحث الآمن" التي تسمح بتنقية نتائج البحث على غوغل وحذف النتائج غير المناسبة للأطفال وكذلك حفظ سجل المواقع التي دخلها الأطفال.



وذكرت الشركة في رسالة بريد إلكتروني إلى مستخدمي متصفح كروم أنها ستوقف استخدام هذه الأدوات، ثم تطرح مجموعة جديدة من الأدوات البديلة التي تحقق نتائج أفضل في ضوء المعلومات التي جمعتها عن تفضيلات المستخدمين خلال السنوات الأربع الماضية منذ إطلاق خاصية "رقابة مستخدمي كروم". وقالت إنها ستطرح الأدوات الجديدة لتلبية احتياجات الأسر في وقت لاحق من العام الحالي.



في الوقت نفسه فإنه اعتبارا من يوم الجمعة الماضي لم يعد بمقدور الأفراد إنشاء حسابات جديدة أو إضافة مستخدمين جدد في متصفح كروم، لكن سيظل بإمكانهم متابعة المستخدمين الموضوعين حاليا تحت الرقابة في متصفح كروم لحواسيب ويندوز وماك ولينوكس. واعتبارا من الإثنين لن يتمكن الأفراد من تغيير الإعدادات الحالية للمستخدمين الموضوعين تحت المراقبة.



وفي رسالتها المذكورة، وجهت الشركة الأفراد لاستخدام "فاميلي لينك"، وهو برنامج أطلقته الشركة حديثا يتيح للمستخدمين إنشاء حسابات غوغل للأطفال وإدارة تجربة تصفح الأنترنت الخاصة بهم على متصفح كروم لأجهزة أندرويد.



لكن تجدر الإشارة إلى أن "فاميلي لينك" متوفر حاليا فقط في أستراليا وأيرلندا ونيوزلندا والولايات المتحدة.





