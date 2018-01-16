حافظت أسعار خام برنت على مكاسبها الأخيرة لتحوم حول 70 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء وهو مستوى لم يشهده الخام منذ تهاوي السوق في 2014.

وارتفعت الأسعار بفضل تخفيضات الإنتاج من دول أوبك وروسيا فضلا عن الطلب القوي نتيجة النمو الاقتصادي العفي.

ونزلت العقود الآجلة لبرنت 26 سنتا بما يعادل 0.4 بالمائة إلى 70 دولارا للبرميل مقارنة بالإغلاق السابق. لكن متعاملين قالوا إن برنت يلقى دعما قويا حول هذا المستوى.

وسجل برنت 70.37 دولار للبرميل يوم الاثنين وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2014 حين بدأ الاتجاه النزولي في الأسواق الذي دام لثلاث سنوات. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64.48 دولار للبرميل مرتفعا 18 سنتا أو 0.3 بالمائة عن أحدث تسوية. وسجل الخام أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014 عند 64.89 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة.

وصعد النفط بفضل الجهود التي تقودها أوبك وروسيا لخفض الإنتاج منذ يناير من العام الماضي ومن المقرر أن تستمر التخفيضات حتى نهاية العام الجاري.

وتزامنت التخفيضات مع طلب قوي على النفط دفع أسعار الخام للصعود نحو 15 بالمائة منذ أوائل ديسمبر الماضي.